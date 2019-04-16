Горит собор Парижской Богоматери: спасатели не могут остановить пожар [ Редактировать ]
Французские пожарные не уверены, что смогут остановить распространение огня, охватившего собор Парижской Богоматери, передает AFP.
"Неуверенность в спасении собора также выразил заместитель министра внутренних дел страны", - говорится в сообщении.
Как сообщает Franceinfo, пожарные предупреждали, что возгорание - сложное. В частности, это связано с тем, что горит очень сухая древесина, возраст которой - много веков.
Всего для борьбы с огнем мобилизовано около 400 пожарных. В пожарной службе пояснили, что не исключают, что в Соборе в итоге сгорят все деревянные конструкции.
Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери не привел к гибели или ранению людей. Возгорание началось уже после официального закрытия собора для посещения.
Напомним, что 15 апреля в Париже загорелся собор Парижской Богоматери. Огонь стремительно распространился внутри здания, в результате чего обвалился шпиль и крыша. Так, предположительной причиной случившегося являются работы по реставрации здания.
Позже президент Франции Эммануель Макрон прокоментировал пожар в соборе Парижской Богоматери у себя на странице в Twitter. А также свои огорчения выразил глава украинского государства Петр Порошенко.
Фото и видео с места происшествия смотрите тут.
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