Во вторник, 19 апреля, в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского подтверждают подписание трехстороннего соглашения со штабом действующего президента Петра Порошенко и НСК "Олимпийский" о проведении дебатов 19 апреля. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Спикер по вопросам избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что сейчас их команда ожидает ответа по предложению о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать.

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"Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не возражали по поводу 19:00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Потому что было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги уехали, вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают - непонятно", - сказа Разумков.

Также он сообщил, что пока остается открытым вопрос о представительстве сторонников обоих участников второго тура выборов президента.

"Идет речь о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не являться сторонниками одного или другого кандидата", - сказал Разумков, добавив, что озвученная пропорция может меняться, но он убежден, что должна быть свободная квота для тех, кто прямо не поддерживает ни одного из кандидатов.

Ранее в штабе Петра Порошенко заявили, что команды кандидатов в президенты заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде. Там также заявили, что представители команд кандидатов в президенты продолжат обсуждение регламента дебатов на стадионе.