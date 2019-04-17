Дебаты о дебатах: Зеленский выпустил новое видео [ Редактировать ]
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение по поводу дебатов с Петром Порошенко. Ролик появился в ночь на 17 апреля на странице штаба Зеленского в Facebook.
Шоумен, стоя на стадионе НСК "Олимпийский", заявил, что команда его соперника пытается изменить условия проведения дебатов.
"У нас продолжаются дебаты по поводу дебатов. Сначала все спорили по поводу даты, потом по поводу НСК Олимпийский. Сейчас новые условия команды президента", – рассказал Зеленский.
По его словам, команда Порошенко решила установить свою сцену рядом с той, что уже монтируется.
"Где вы видели дебаты кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей!", – отметил Зеленский.
Он также указал, что планирует сделать фан-зону на поле Олимпийского, куда будут иметь доступ все желающие. Однако, как утверждает шоумен, в команде президента хотят разделить сторонников участников гонки.
Зеленский подчеркнул, что для его команды главным условем проведения дебатов является свободный доступ людей.
Ранее мы публиковали материал, где дельно рассказываем, как дебаты в Украине должны проходить согласно букве закона.
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