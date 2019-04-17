Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе. Об этом сообщает kp.ru.



По данным источников издания, Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. Врачи подозревают инсульт.



"Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения", - говорят медики.

Ранее мы писали, что женщина впала в кому после поездки в транспорте.