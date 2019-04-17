Известный российский писатель впал в кому [ Редактировать ]
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе. Об этом сообщает kp.ru.
По данным источников издания, Быков находится в нейрореанимации в состоянии комы. Врачи подозревают инсульт.
"Сейчас с ним работают лучшие врачи больницы, на связи с руководством клиники и власти Башкирии, и министерство здравоохранения", - говорят медики.
Ранее мы писали, что женщина впала в кому после поездки в транспорте.
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