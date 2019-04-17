Под Хмельницким женщина впала в кому после поездки в маршрутке [ Редактировать ]
Поездка в переполненной маршрутке в городе Шепетовка (Хмельницкая область) обернулась комой для 63-летней пассажирки. По свидетельству очевидцев, женщина на полном ходу выпала на проезжую часть, так как решила опереться о неплотно закрытые двери, сообщают "Факты".
После падения женщина получила многочисленные гематомы и в настоящее время медики готовят ее к сложной операции, и только по ее итогам должны дать прогнозы о дальнейшем состоянии пациентки.
В полиции, которая начала расследование по факту инцидента, заявили, что автобус был исправен, вопросы лишь в дверной ручке, на которую, скорее всего, нажала пассажирка, оперевшись на дверь.
Сам автобус до завершения расследования находится на штрафплощадке, а водителя отстранили от работы. В случае, если следствие докажет вину транспортной компании в случившемся, суд может приговорить водителя к лишению свободы на 8 лет.
Ранее мы сообщали, что в Киеве подросток на велосипеде сбил женщину с ребенком, а также на Донбассе мать едва не убила троих детей.
по теме
В Хмельницком подростки жестоко расправились с одноклассницей (видео)
Группа подростков избили одноклассницу и сняли это на телефон ради забавы
В Киеве во дворе дома дотла выгорел микроавтобус
Огонь также повредил стоящий рядом автомобиль ВАЗ-21099
На киевском вокзале водитель сбил пешехода
В понедельник, 15 апреля, в Киеве на улице Ползунова, недалеко от Южного Вокзала, произошла авария
В Днепре экстренно эвакуируют людей из аэропорта
В воскресенье, 14 апреля, около 16:00 поступило сообщении о минировании здания в аэропорта "Днепропетровск"