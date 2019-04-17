Поездка в переполненной маршрутке в городе Шепетовка (Хмельницкая область) обернулась комой для 63-летней пассажирки. По свидетельству очевидцев, женщина на полном ходу выпала на проезжую часть, так как решила опереться о неплотно закрытые двери, сообщают "Факты".

После падения женщина получила многочисленные гематомы и в настоящее время медики готовят ее к сложной операции, и только по ее итогам должны дать прогнозы о дальнейшем состоянии пациентки.

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В полиции, которая начала расследование по факту инцидента, заявили, что автобус был исправен, вопросы лишь в дверной ручке, на которую, скорее всего, нажала пассажирка, оперевшись на дверь.

Сам автобус до завершения расследования находится на штрафплощадке, а водителя отстранили от работы. В случае, если следствие докажет вину транспортной компании в случившемся, суд может приговорить водителя к лишению свободы на 8 лет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подросток на велосипеде сбил женщину с ребенком, а также на Донбассе мать едва не убила троих детей.