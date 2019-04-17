Facebook звинуватили у продажу персональних даних користувачів [ Редактировать ]
Facebook знову в центрі скандалу. Журналістське розслідування, проведене NBC news, довело - соцмережа незаконно і масово використовувала дані користувачів.
Як саме? І чим тепер загрожує цей скандал? Дмитро Анопченко вивчив матеріали NBC.
Це розслідування наробило галасу і серед глядачів, і поміж експертів і навіть у Конгресі. Адже в його основі - не підозри самих журналістів, а 4 тисячі документів, що потрапили до рук репортерів.
Електронні листи, листування у месенджерах, презентації, електронні таблиці, записи про підсумки зустрічей перших осіб компанії і навіть листування самого Цукерберга, де він обговорює продаж особистих даних і постійно цікавиться - а яка реальна ціна інформації про нас з вами.
Журналісти знайшли сотні доказів - Facebook використовував увесь цей масив даних для боротьби із конкурентами і допомоги партнерам.
"Документи засвідчують, що Facebook надавав спеціальний доступ до даних користувачів компаніям, які можна охарактеризувати як "друзі Цукерберга". Тому ж "Amazon", який був найбільшим рекламодавцем.
Розслідування NBC довело - для Facebook (всупереч публічним заявам його перших осіб) наші з вами дані - email і номер телефону, особисті фото, список друзів, їжа та одежа, які ми любимо - це насамперед товар, який соцмережа постійно намагається вигідно продати. І коли іноді здається - ну що такого особливого про нас можна дізнатися - автори спецрепортажу запевняють - куди більше, ніж ми навіть здатні припустити.
NBC з'ясувало: основна цінність - навіть не контактна інформація. Комп'ютери полюють за іншим - нашими перевагами і звичками, і соцмережа це збирає і аналізує, - щоб потім торгувати.
"Звичайно, це і особиста інформація, яку ми самі надаємо, - email, ваша домашня адреса і телефон; але куди важливіше - ваша поведінка! Що ви робите, коли увімкнений Facebook! Куди ходите, куди збираєтеся у відпустку! Уся ця "поведінкова інформація" неймовірно важлива для всіх, хто хоче вам щось продати. І для Facebook вона стала новою валютою", - зазначила Стефані Госк, журналіст NBC, співавтор розслідування.
Відповідь, яку телекомпанія отримала від самої соцмережі, - мовляв, ці дані висмикнули з контексту, а сам Facebook "не робив нічого антизаконного".
Можливо і так. Юридичні норми поки що мало регулюють те, що відбувається у всесвітній павутині. Але ж є ще й норми моральні, а їх - якщо подивитися на 4 тисячі документів, знайдених NBC, - компанія порушувала постійно. Тому і скандал зараз грандіозний. І можливо він все-таки змусить найбільшу світову соцмережу нарешті зупинитися.
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