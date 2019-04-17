В Харькове на улице Шевченко произошел прорыв теплотрассы, соединяющей ТЭЦ-5 и Салтовку. В результате несколько улиц залило кипятком, сообщает SQ.

Движение транспорта в районе станции метро Киевская перекрыто. Там патрульные осуществляют отвод машин на соседние улицы. Частично перекрыта улица Матюшенко от ул. Челюскинцев до ул. Шевченко. Движение по улице Шевченко не прекращалось.

Коммунальщики ищут место прорыва. Сроки ремонта пока неизвестны.

В свою очередь сотрудники ГСЧС спасли двух мужчин из автомобиля Mazda 626, которые оказались в ловушке посреди затопленной дороги на ул. Матюшенко. С помощью троса они отбуксировали машину в безопасное место.

Напомним, под Харьковом ребенок отравился водой из колодца.