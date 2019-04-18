В Балтийское море вошли корабли НАТО [ Редактировать ]
В четверг, 18 апреля, российские корабли начали следить за действиями военно-морской группы Североатлантического альянса в составе эсминца ВМС США Грейвли, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании, вошедших в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщают СМИ РФ со ссылкой на Минобороны.
"Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтфлота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении.
В назначенных районах организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов Бастион и Бал, а также самолетов морской авиации, сообщили в российском ведомстве.
Ранее сообщалось, что военные корабли НАТО покинули порт Одессы. Фрегаты НАТО Toronto и Santa Maria утром в пятницу, 5 апреля, вышли из морского порта Одессы.
28 марта корабли НАТО вошли в Черное море. А российские корабли начали сопровождение фрегатов НАТО в Черном море.
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