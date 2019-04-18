Четверо грабителей пытались проникнуть в частный дом в поселке Великий Дальник Беляевского района Одесской области, и, вероятнее всего, это им удалось бы, если бы не бдительный сосед. Именно он заметил неладное и, угрожая ружьем, задержал двоих из четверки, а также вызвал полицию. Еще двое злоумышленников скрылись, сейчас их разыскивают правоохранители.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, один из задержанных получил огнестрельное ранение поясницы.

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"Думаю, мужчина пытался попасть ему в пятую точку, но выстрел прошел чуть выше и нанес серьезное ранение преступнику, который сейчас госпитализирован. Надеюсь, его жизни ничего не угрожает, придет на суд на своих ногах", - прокомментировал Форостяк.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и проверяют правомерность применения оружия. Хотя в полиции убеждены: мужчина поступил правильно и это был единственный возможный вариант предотвратить преступление.

Раньше сообщалось о том, что мужчина расстрелял соседа за землю, а также сын убил и расчленил мать.