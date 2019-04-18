Под Одессой мужчина подстрелил грабителя [ Редактировать ]
Четверо грабителей пытались проникнуть в частный дом в поселке Великий Дальник Беляевского района Одесской области, и, вероятнее всего, это им удалось бы, если бы не бдительный сосед. Именно он заметил неладное и, угрожая ружьем, задержал двоих из четверки, а также вызвал полицию. Еще двое злоумышленников скрылись, сейчас их разыскивают правоохранители.
По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, один из задержанных получил огнестрельное ранение поясницы.
"Думаю, мужчина пытался попасть ему в пятую точку, но выстрел прошел чуть выше и нанес серьезное ранение преступнику, который сейчас госпитализирован. Надеюсь, его жизни ничего не угрожает, придет на суд на своих ногах", - прокомментировал Форостяк.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и проверяют правомерность применения оружия. Хотя в полиции убеждены: мужчина поступил правильно и это был единственный возможный вариант предотвратить преступление.
Раньше сообщалось о том, что мужчина расстрелял соседа за землю, а также сын убил и расчленил мать.
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