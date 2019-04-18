Мужчина во время ссоры бросил гранату в товарища [ Редактировать ]
В Харьковском районе 36-летний житель поселка Рогань бросил в мужчину осколочную гранату, рассказали в облуправлении Национальной полиции.
Как сообщается, инцидент произошел во время ссоры между мужчинами.
При этом отмечается, что 34-летнему потерпевшему удалось избежать осколочных ранений лишь благодаря тому, что он успел спрятаться за угол дома до того, как взорвалась граната
Сейчас подозреваемый задержан правоохранителями. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
Происхождение гранаты, которую бросил злоумышленник, не уточняется.
Раньше сообщалось о том, что мужчина пытался остановить жену трактором. А также мужчина зверски убил четырех знакомых.
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