В Харьковском районе 36-летний житель поселка Рогань бросил в мужчину осколочную гранату, рассказали в облуправлении Национальной полиции.

Как сообщается, инцидент произошел во время ссоры между мужчинами.

При этом отмечается, что 34-летнему потерпевшему удалось избежать осколочных ранений лишь благодаря тому, что он успел спрятаться за угол дома до того, как взорвалась граната

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Сейчас подозреваемый задержан правоохранителями. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Происхождение гранаты, которую бросил злоумышленник, не уточняется.

Раньше сообщалось о том, что мужчина пытался остановить жену трактором. А также мужчина зверски убил четырех знакомых.