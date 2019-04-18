Под Киевом между селами Калиновка и Глеваха произошло крупное ДТП. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Подробности происшествия правоохранители пока не сообщают.

В то же время, в группе dtp.kiev.ua сообщают, что водитель эвакуатора, который перевозил две машины, врезался в едущую впереди фуру.

Читайте также В Киеве таксист спровоцировал ДТП и сбежал (видео)

"Кабина водителя всмятку, сверху привалило еще двумя авто, которые он перевозил. На месте работают спасатели, вырезают тело с кабины и полиция", - говорится в сообщении.

По одной из версий, водитель уснул за рулем и эвакуатор на полном ходу въехал в грузовик.

Ранее мы сообщали, что на киевском вокзале водитель сбил пешехода, а также в смертельном ДТП под Херсоном столкнулись два авто.