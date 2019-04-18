Мужчина уснул за рулем и попал в страшное ДТП [ Редактировать ]
Под Киевом между селами Калиновка и Глеваха произошло крупное ДТП. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
Подробности происшествия правоохранители пока не сообщают.
В то же время, в группе dtp.kiev.ua сообщают, что водитель эвакуатора, который перевозил две машины, врезался в едущую впереди фуру.
"Кабина водителя всмятку, сверху привалило еще двумя авто, которые он перевозил. На месте работают спасатели, вырезают тело с кабины и полиция", - говорится в сообщении.
По одной из версий, водитель уснул за рулем и эвакуатор на полном ходу въехал в грузовик.
Ранее мы сообщали, что на киевском вокзале водитель сбил пешехода, а также в смертельном ДТП под Херсоном столкнулись два авто.
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