Поклонники королевской четы принца Гарри и Меган Маркл с нетерпением ждут радостную весть о рождении их первенца, хотя супруги решили не афишировать такую информацию. В это время инсайдеры из Букенгемского дворца рассказали журналистам Radar Online, что Меган Маркл во время беременности все больше капризничает. Поэтому ее подчиненные не выдерживают королевских прихотей и покидают свой пост.

На днях личный пилот, который долгое время работал с королевской семьей, решил подать в отставку. А все дело в том, что мужчина не выдержал ежедневных поручений от герцогов Сассекских, которые превратили его в своеобразного курьера. При этом представители королевской семьи не учитывали время и могли вызвать пилота даже посреди ночи.

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По словам инсайдеров, принц Гарри каждый раз просил пилота доставить его беременной жене еды. Поэтому работа мужчины превратилась в "круглосуточную доставку продуктов".

"Это наглядно показывает, что люди не могут долго работать с Меган. У нее постоянно появляются дополнительные требования, многие из которых возмущают. К профессиональному пилоту относились как к курьеру, а не как к мастеру своего дела", - рассказал инсайдер.

Раньше сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри оказались в центре внимания, а также лучшая подруга Маркл проболталась о поле будущего ребенка.