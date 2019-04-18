"Приватбанк" можуть повернути попередньому власнику. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського проти Кабінету міністрів та Нацбанку. У клопотанні позивач вимагав визнати націоналізацію "Приватбанку" незаконною. Слухали справу в закритому режимі. Повний текст рішення суд пообіцяв оприлюднити протягом десяти днів.

"Було понад 16 судових засідань. Під час цих засідань від учасників процесу витребовувались додаткові документи. Це засідання в якому беруть участь виключно учасники по справі, треті особи або їхні представники. Вільні слухачі не дпускаються. Чому? В силу відповідного закону. Для збереження певної таємниці. В даному випадку для збереження банківської таємниці. Саме тому такі клопотання є - я підкреслюю - стандартною процедурою", - говорить Богдан Санін, суддя та спікер окружного адміністративного суду міста Києва.