Владимир Зеленский представил свою команду: полный список [ Редактировать ]
Кандидат в президент Владимир Зеленский в эфире одного из украинских каналов представил команду.
Список всех членов его команды:
- Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского,
- Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа",
- Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики,
- Александр Данилюк отвечает за международные отношения,
- Руслан Рябошапка отвечает за охрану порядка и антикоррупционную политику,
- Галина Янченко - эксперт антикоррупционной политики
- Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны,
- Денис Монастырский ответственный за правоохранительные органы,
- Ирина Венидиктова отвечает за реформы в судебной системе,
- Даниил Гетьманцов отвечает за экономику,
- Виктория Страховая отвечает за банковскую деятельность,
- Александр Мережко отвечает за международные отношения,
- Марина Бандина отвечает за политику равных прав,
- Сергей Кальченко - эксперт из избирательного законодательства,
- Евгений Комаровский - советник по медицине,
- Михаил Федоров - руководитель диджитал-направления "ЗеКоманди",
- Олег Бондаренко - возглавляет направление экологической политики,
- Андрей Герусь - отвечает за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование,
- Сергей Бабак - эксперт по образованию и науке.
"Это эксперты, это моя команда, профессиональные люди, специалисты, молодые и светлые, умные люди, которые пойдут со мной в администрацию президента", - сказал Зеленский.
Отметим, что в команду Владимира Зеленского вошел Иван Апаршин, который был в команде кандидата Анатолия Гриценко как потенциальный министр обороны.
Добавим, в команде Зеленского определили внешний курс Украины. Эксперт в международных отношениях команды кандидата Владимир Данилюк отметил, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.
Также Зеленский заявил, что выходит из бизнеса. В частности, из студии "Квартала 95".
"Я не буду выходить 5 лет как кое-кто с какой-то фабрики. То есть я фактически перестаю быть партнером", - сообщил Зеленский.
Ранее мы публиковали материал, где дельно рассказываем, как дебаты в Украине должны проходить согласно букве закона.
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