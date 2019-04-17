Выборы-2019: сколько украинцев изменили место для голосования [ Редактировать ]
Желание голосовать не по месту регистрации во втором туре выборов проявили 325 тыс. 604 человека, что на 10 тыс. больше чем в первом туре.
7 апреля ЦИК объявила результаты первого тура выборов президента Украины, поэтому уже со следующего дня граждане имели возможность временно изменить место голосования.
Перед Государственным реестром избирателей стояла сложная задача – за семь дней оформить все заявления украинцев.
Правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца.
Самое большое количество заявлений подано от жителей Донецкой (почти 59 тыс.) и Луганской (почти 30 тыс.) областей.
По сравнению с первым туром количество избирателей, которые изменили место голосования увеличилась на 9879 граждан.
Теперь отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печатать уточненные списки избирателей, чтобы передать их участковым избирательным комиссиям.
Ранее ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019 года.
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