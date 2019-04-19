Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон часто достается от королевы Елизаветы за выбор неправильного наряда, в котором она появляется на публичных мероприятиях, сообщает Еxpress.

Так, в королевском протоколе Великобритании четко прописан дресс-код, которого должны придерживаться все члены семьи. Но Кейт Миддлтон, которая готовится сменить королеву на престоле, иногда нарушает модные правила.

Читайте также Уильям изменяет Кейт Миддлтон: разгорелся громкий скандал

Журналист и королевский эксперт Эшли Пирсон рассказала, что Елизавета II часто отчитывает герцогиню Кембриджскую за выбор одежды. В отношении Кейт действует целый ряд правил и ограничений.

При этом королева не только делает замечания Кейт, она даже пишет специальные заметки, которые потом передает своей внучатой невестке. Особенно это касается юбок неприемлемой длины или колготок неправильного цвета.

Сообщалось, что Кейт Миддлтон даже исключила из своего окружения бывшую подругу-разлучницу. Также узнайте, с кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма.