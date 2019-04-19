Королева Елизавета недовольна Кейт Миддлтон: что произошло [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон часто достается от королевы Елизаветы за выбор неправильного наряда, в котором она появляется на публичных мероприятиях, сообщает Еxpress.
Так, в королевском протоколе Великобритании четко прописан дресс-код, которого должны придерживаться все члены семьи. Но Кейт Миддлтон, которая готовится сменить королеву на престоле, иногда нарушает модные правила.
Журналист и королевский эксперт Эшли Пирсон рассказала, что Елизавета II часто отчитывает герцогиню Кембриджскую за выбор одежды. В отношении Кейт действует целый ряд правил и ограничений.
При этом королева не только делает замечания Кейт, она даже пишет специальные заметки, которые потом передает своей внучатой невестке. Особенно это касается юбок неприемлемой длины или колготок неправильного цвета.
Сообщалось, что Кейт Миддлтон даже исключила из своего окружения бывшую подругу-разлучницу. Также узнайте, с кем Кейт Миддлтон встречалась до принца Уильяма.
по теме
Кейт Миддлтон снова оказалась в центре скандала
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда славилась своей порядочностью, избегая различных прозвищ
Уильям изменяет Кейт Миддлтон: разгорелся громкий скандал
Вокруг Кейт Миддлтон и принца Уильяма разгорелся новый громкий скандал
Меган Маркл нарушила очередной королевский протокол
Меган Маркл, которая находится на последних неделях беременности, снова решила нарушить традиции королевской семьи
Меган Маркл запретили носить украшения из королевской коллекции
Запрет распространяется исключительно на герцогиню Сассекскую
Семья Кейт Миддлтон очутилась в центре скандала
Кэрол Миддлтон обвинили в грубости и жестком обращении с персоналом