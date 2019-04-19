20 апреля, накануне Вербного воскресенья, православные христиане отмечают Лазареву субботу - чудо воскрешения Лазаря Иисусом Христом.

В этот день нужно обязательно посетить церковь и помолиться Господу, попросить у него исцеления от болезней и недугов. Считается, что в этот день будет обязательно услышана и выполнена любая просьба, если просить искренне и от чистого сердца.

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На вечерней службе уже освещают вербу, поэтому можно это сделать уже в субботу.

Это время Великого поста, но в праздник действует небольшое послабление, разрешено употребление растительного масла, немного рыбной икры и вина.

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Хозяйки в этот день пекут гречневые блины, варят кашу, готовят овощные салаты и постную выпечку.

В Греции в Лазареву субботу пекут традиционное праздничное печенье "лазарчики".

Приметы и суеверия в Лазареву субботу 20 апреля

В праздник не стоит заниматься физическим трудом и рукоделием, лучше провести это день в молитвах и размышлениях о своей душе.

В этот день запрещено веселиться, устраивать шумные праздники и гуляния, распивать алкогольные напитки, петь и танцевать.

Считается, что если держа в руке вербовую веточку прочитать молитву "Отче наш", то в семье не будет никаких трудностей и бед.

По поведению змей судили о наступлении весны, если в этот день они активно покидают свои норы, началась настоящая весна и холода отступили, а значит можно сеять пшеницу.

Наши предки считали, чтобы уродил горох, его обязательно нужно посеять в Лазареву субботу.

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