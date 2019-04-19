Одним із учасників передвиборчих суперечок цього тижня - став ще й суд. Київський окружний адміністративний. Коли виніс рішення про "Приватбанк". Мовляв націоналізація була безпідставною. Що означає це рішення? Та чи є шанс його реалізувати? Розбиралися мої колеги.

Жодних черг біля банкоматів чи у відділеннях. Усе тихо і спокійно. Сьогодні ми побували в кількох філіях "Приватбанку". Скрізь звична, як для буднього дня, картина. А дехто з клієнтів навіть і не чув про судове рішення.

"Ничего тут такого глобального, уже раз было, второй раз не думаю, что будет что-то серьезное. Мне просто платеж надо наличными провести, поэтому снимал. - А взагалі чули про рішення суду? - Не, не слышал".

Хоча в четвер рішення Київського окружного адмінсуду мало ефект інформаційного вибуху. В деяких містах люди побігли знімати гроші з рахунків. У соцмережах почалася паніка. А все тому, що Феміда на закритому засіданні визнала націоналізацію "Приватбанку" - незаконною.

"Окружний адмінсуд м. Києва прийняв рішення, яким задовольнив позовні вимоги Коломойського І.в. допозовні вимоги проти Нацбанку України, Кабміну, Фонду гарантування вкладів та національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Третіми особами по цій справі були Мінфін та "Приватбанк", - говорить Богдан Санін, суддя і спікер Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Приватбанк" - найбільший український банк, у якому обслуговуються понад 20 мільйонів клієнтів. Половина соціальних виплат - проходить через "Приват". Третина пенсіонерів, а це три мільйони людей отримують пенсії теж через "Приват". До 2016 року він належав Ігорю Коломойському. Потім його націоналізували. І спрямували на його підтримку 150 мільярдів державних гривень.

"Банк стабильный, банк инновационный, банк прибыльный, это все что я могу сказать. У нас нет нестандартных ситуаций - мы продолжаем работать нормально", - говорить Петр Крумханзл, голова правління "Приватбанку".

У цьому вчора запевняв журналістів голова правління "Приватбанку". Разом із Нацбанком вони скликали термінову прес-конференцію. Адже будь-яка турбулентність у фінансовому гіганті може суттєво вплинути й на темпи інфляції, й на валютний курс. Бо якщо банк знову віддадуть у приватні руки, Фонду гарантування доведеться виплатити вкладникам близько ста мільярдів гривень. Однак панікувати не варто - це рішення лише першої інстанції. У ньому не йдеться про жодне повернення банку колишньому власникові. А Мінфін і Нацбанк уже готують апеляцію.

"Відповідну заяву вже зробили і Мінфін, і Національний банк. Я підтримую їхню позицію, рішення не вступило в законну силу, воно має бути оскаржене відповідно до законних процедур. Держава докапіталізувала банк на 155 мільйрдів гривень фактично він знаходиться в дуже доброму стані і мають бути збережені кошти всіх вкладників", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

"Ми впевнені в тому, що судова гілка влади і Нацбанк є незалежними від політики і буде аналізувати наші аргументи і рішення, які приймалися згідно чинного законодавства окрім результатів перевірки яка була здійнена "Нацбанком" ми маємо ще результати незалежного аудиту і всі ці докази неплатоспроможного капіталу зафіксовані у всіх цих документах", - говорить Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.

Підтримують законність націоналізації Приватбанку - і міжнародні партнери. Сьогодні представники МВФ заявили, що згодні з апеляцією Нацбанку.

А чинний президент Петро Порошенко напередодні ввечері навіть засідання РНБО скликав з цього питання. А перед тим - записав відео-звернення, в якому прямо звинуватив у розхитуванні ситуації команду свого опонента.

"План одного з них - вимоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите, ім не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра погрожує втратою десятків мільйонів грошей клієнтів, а країні в цілому дефолтом та новою економічною кризою, тому уряд і нацбанк правильно роблять, що оскаржують це рішення", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Натомість у штабі Володимира Зеленського на рішення суду відреагували із сарказмом. Написали, що все це результат судової реформи Порошенка. На Банковій парирують - мовляв, рішення приймали нереформовані й заангажовані судді.

Тим часом сьогодні суд видав ще одне рішення щодо "Привату". Згідно з яким, пов'язані з колишніми акціонерами банку особи можуть вимагати від держави відшкодування грошей, втрачених під час націоналізації.