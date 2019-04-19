Судове рішення щодо "Приватбанку": які наслідки для українців? [ Редактировать ]
Одним із учасників передвиборчих суперечок цього тижня - став ще й суд. Київський окружний адміністративний. Коли виніс рішення про "Приватбанк". Мовляв націоналізація була безпідставною. Що означає це рішення? Та чи є шанс його реалізувати? Розбиралися мої колеги.
Жодних черг біля банкоматів чи у відділеннях. Усе тихо і спокійно. Сьогодні ми побували в кількох філіях "Приватбанку". Скрізь звична, як для буднього дня, картина. А дехто з клієнтів навіть і не чув про судове рішення.
"Ничего тут такого глобального, уже раз было, второй раз не думаю, что будет что-то серьезное. Мне просто платеж надо наличными провести, поэтому снимал. - А взагалі чули про рішення суду? - Не, не слышал".
Хоча в четвер рішення Київського окружного адмінсуду мало ефект інформаційного вибуху. В деяких містах люди побігли знімати гроші з рахунків. У соцмережах почалася паніка. А все тому, що Феміда на закритому засіданні визнала націоналізацію "Приватбанку" - незаконною.
"Окружний адмінсуд м. Києва прийняв рішення, яким задовольнив позовні вимоги Коломойського І.в. допозовні вимоги проти Нацбанку України, Кабміну, Фонду гарантування вкладів та національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Третіми особами по цій справі були Мінфін та "Приватбанк", - говорить Богдан Санін, суддя і спікер Окружного адміністративного суду міста Києва.
"Приватбанк" - найбільший український банк, у якому обслуговуються понад 20 мільйонів клієнтів. Половина соціальних виплат - проходить через "Приват". Третина пенсіонерів, а це три мільйони людей отримують пенсії теж через "Приват". До 2016 року він належав Ігорю Коломойському. Потім його націоналізували. І спрямували на його підтримку 150 мільярдів державних гривень.
"Банк стабильный, банк инновационный, банк прибыльный, это все что я могу сказать. У нас нет нестандартных ситуаций - мы продолжаем работать нормально", - говорить Петр Крумханзл, голова правління "Приватбанку".
У цьому вчора запевняв журналістів голова правління "Приватбанку". Разом із Нацбанком вони скликали термінову прес-конференцію. Адже будь-яка турбулентність у фінансовому гіганті може суттєво вплинути й на темпи інфляції, й на валютний курс. Бо якщо банк знову віддадуть у приватні руки, Фонду гарантування доведеться виплатити вкладникам близько ста мільярдів гривень. Однак панікувати не варто - це рішення лише першої інстанції. У ньому не йдеться про жодне повернення банку колишньому власникові. А Мінфін і Нацбанк уже готують апеляцію.
"Відповідну заяву вже зробили і Мінфін, і Національний банк. Я підтримую їхню позицію, рішення не вступило в законну силу, воно має бути оскаржене відповідно до законних процедур. Держава докапіталізувала банк на 155 мільйрдів гривень фактично він знаходиться в дуже доброму стані і мають бути збережені кошти всіх вкладників", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
"Ми впевнені в тому, що судова гілка влади і Нацбанк є незалежними від політики і буде аналізувати наші аргументи і рішення, які приймалися згідно чинного законодавства окрім результатів перевірки яка була здійнена "Нацбанком" ми маємо ще результати незалежного аудиту і всі ці докази неплатоспроможного капіталу зафіксовані у всіх цих документах", - говорить Катерина Рожкова, перший заступник голови НБУ.
Підтримують законність націоналізації Приватбанку - і міжнародні партнери. Сьогодні представники МВФ заявили, що згодні з апеляцією Нацбанку.
А чинний президент Петро Порошенко напередодні ввечері навіть засідання РНБО скликав з цього питання. А перед тим - записав відео-звернення, в якому прямо звинуватив у розхитуванні ситуації команду свого опонента.
"План одного з них - вимоги Зеленського - повернути собі "Приватбанк". Як бачите, ім не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. І подібна авантюра погрожує втратою десятків мільйонів грошей клієнтів, а країні в цілому дефолтом та новою економічною кризою, тому уряд і нацбанк правильно роблять, що оскаржують це рішення", - говорить Петро Порошенко, президент України.
Натомість у штабі Володимира Зеленського на рішення суду відреагували із сарказмом. Написали, що все це результат судової реформи Порошенка. На Банковій парирують - мовляв, рішення приймали нереформовані й заангажовані судді.
Тим часом сьогодні суд видав ще одне рішення щодо "Привату". Згідно з яким, пов'язані з колишніми акціонерами банку особи можуть вимагати від держави відшкодування грошей, втрачених під час націоналізації.
по теме
Петро Порошенко назвав ризики відміни націоналізації "Приватбанку"
Рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" загрожує Україні багатомільярдними збитками і можливо, навіть, дефолтом. Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні
Нацбанк і Мінфін готують апеляцію щодо визнання незаконною націоналізації "Приватбанку"
У Мінфіні та Нацбанку вже готують апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду столиці. Крім того, Нацбанк, збирається запропонувати Раді з фінансової стабільності звернутися до РНБО та Кабміну щодо подібних судових практик, які, цитую, "шкодять міжнародному іміджу України".
Володимир Гройсман прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку"
Держава влила у "Приватбанк" 155 мільярдів гривень, аби зберегти фінустанову і забезпечити її стабільну роботу, тож ці гроші, як і кошти вкладників, необхідно зберегти
СОТ звинуватили у підтримці російської агресії проти України
Рішення Світової організації торгівлі підтримує російську агресію проти України
Судова сенсація: Савченко та Рубана звільнили з-під варти
Ці вибори принесли вже багато сюрпризів. Президент звільнив деяких соратників, тих, до кого було багато питань у суспільства. І пообіцяв, що далі - можливі ще звільнення