Выборы-2019: в стране начался "день тишины" [ Редактировать ]
Накануне второго тура президентских выборов, в субботу, 20 апреля, в Украине объявлен "день тишины" - в этот день запрещена любая агитация.
Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов.
В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.
Напомним, что по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, во второй тур вышли кандидаты Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).
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