Накануне второго тура президентских выборов, в субботу, 20 апреля, в Украине объявлен "день тишины" - в этот день запрещена любая агитация.



Согласно закону Украины о выборах президента Украины, за сутки до голосования запрещается публикация и распространение какой-либо политической рекламы. Также запрещаются агитация, встречи кандидатов с избирателями, дебаты, пресс-конференции и круглые столы по предвыборным программам кандидатов.

В этот день СМИ не могут распространять какую-либо информацию о кандидатах. В день тишины запрещена также и наружная реклама агитационного характера. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность.

Напомним, что по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, во второй тур вышли кандидаты Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).