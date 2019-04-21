Выборы президента Украины: как голосуют первые лица страны [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 апреля, в день выборов-2019, на избирательные участки пришли отдать свой голос кандидаты в президенты Украины и первые лица страны.
Владимир Зеленский приехал на свой участок, чтобы проголосовать за будущего президента около 11:00. "Это победа украинского народа", - заявил Зеленский после того, как бросил в урну бюллетень. "У меня хорошее настроение, спасибо, что пришли".
Фото: РБК-Украина
Также пришел отдать свой голос глава ВРУ Андрей Парубий. "Мы сегодня выбираем главнокомандующего нашей страны. Мы сегодня защищаем наш евроатлантический выбор", - заявил он после голосования.
В.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также проголосовала за будущее страны.
Экс-президент Украины Леонид Кучма также проголосовал за будущего президента.
Фото: facebook.com/darka.olifer
Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на избирательным участок вместе с семьей. После голосования от отметил, что все, что происходит вокруг выборов - не смешно, главное, чтобы потом не было больно.
Ранее мы писали о том, как голосуют украинцы заграницей, а также сообщалось, что мужчина устроил переполох на избирательном участке.
по теме
Выборы-2019: как голосуют украинцы заграницей
Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию
"Мы тут надолго": в США сделали важное заявление
США и в дальнейшем будут поддерживать мирную и демократическую Украину
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит под НСК "Олимпийский"
В воскресенье, 14 апреля на НСК "Олимпийский" были запланированы неофициальные публичные дебаты
Дебаты Порошенко и Зеленского: в штабе президента озвучили свои условия
Дебаты с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля могут состояться
Дебаты на НСК "Олимпийский": к стадиону прибыли колонны нацгвардейцев и конная полиция
В воскресенье, 14 апреля, бойцы Национальной гвардии были замечены под НСК "Олимпийский"