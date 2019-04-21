В воскресенье, 21 апреля, в день выборов-2019, на избирательные участки пришли отдать свой голос кандидаты в президенты Украины и первые лица страны.

Владимир Зеленский приехал на свой участок, чтобы проголосовать за будущего президента около 11:00. "Это победа украинского народа", - заявил Зеленский после того, как бросил в урну бюллетень. "У меня хорошее настроение, спасибо, что пришли".

Фото: РБК-Украина

Также пришел отдать свой голос глава ВРУ Андрей Парубий. "Мы сегодня выбираем главнокомандующего нашей страны. Мы сегодня защищаем наш евроатлантический выбор", - заявил он после голосования.

В.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун также проголосовала за будущее страны.

Экс-президент Украины Леонид Кучма также проголосовал за будущего президента.

Фото: facebook.com/darka.olifer

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на избирательным участок вместе с семьей. После голосования от отметил, что все, что происходит вокруг выборов - не смешно, главное, чтобы потом не было больно.

Ранее мы писали о том, как голосуют украинцы заграницей, а также сообщалось, что мужчина устроил переполох на избирательном участке.