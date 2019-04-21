В воскресенье, 21 апреля, в день выборов президента Украины, проходит голосование заграницей. Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

В столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.

"Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В Варшаве у посольства Украины образовалась огромная очередь из избирателей, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины.Участок в посольстве открылся в 9 утра, но уже за час была большая очередь избирателей. Очевидцы сообщают, что желающих проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.

Отмечается, что кроме Варшавы, украинцы в Польше могут голосовать в консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске. Избиратели в Кракове также сообщают о большой очереди возле участка в консульстве.

Фото: Европейская правда

Напоминаем, что в субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву на 22 апреля. Кроме того, ранее мы сообщали, что нельзя делать избирателям во время голосования.