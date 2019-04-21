Выборы-2019: как голосуют украинцы заграницей [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 апреля, в день выборов президента Украины, проходит голосование заграницей. Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.
В столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.
"Прага. Полчаса до открытия избирательного участка", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
#Прага. Півгодини до відкриття виборчої дільниці pic.twitter.com/DB89bU2oQb— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 21 апреля 2019 г.
В Варшаве у посольства Украины образовалась огромная очередь из избирателей, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины.Участок в посольстве открылся в 9 утра, но уже за час была большая очередь избирателей. Очевидцы сообщают, что желающих проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.
Отмечается, что кроме Варшавы, украинцы в Польше могут голосовать в консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске. Избиратели в Кракове также сообщают о большой очереди возле участка в консульстве.
Фото: Европейская правда
Напоминаем, что в субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок # 900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву на 22 апреля. Кроме того, ранее мы сообщали, что нельзя делать избирателям во время голосования.
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