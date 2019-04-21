Серия взрывов потрясла Шри-Ланку с утра, 21 апреля, во время пасхальных богослужений в христианских храмах. Бомбы взорвались в трех католических церквях городов Кохчайкада, Баттикалоа и Негомбо, в трех отелях в центре Коломбо, возле столичного зоопарка и в пригороде Дехивала.

Согласно последним данным, при восьми взрывах на Шри-Ланке погибли не менее 200 человек, еще около 500 ранены. Среди погибших не менее 35 иностранных граждан, в том числе британцы, голландцы и американцы.

По предварительной информации украинского МИДа, обнародованной по состоянию на 15:00, украинцев среди жертв нет, но данные продолжают уточняться.

Минобороны Шри-Ланки сообщило о семи задержаннных, подозреваемых в атаке.

В стране ввели комендантский час, соцсети и мессенджеры временно заблокированы. Взрывы произошли почти одновременно на всех шести локациях и спустя считанные часы - еще на двух.

Примечательно, что за 10 дней до трагедии полиция Шри-Ланки предупреждала население о том, что известные в стране церкви могут стать объектами терактов. По данным издания India Today, полиция располагала информацией о террористе-смертнике, который находился в столице страны Коломбо.

По последним данным, погибли не менее 160 человек. Только взрыв в церкви в Негомбо унес жизни 93 прихожан. В церкви в Баттикалоа погибли 27 человек, еще 73 получили ранения.