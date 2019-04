В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел еще один - седьмой взрыв. Пока известно о двух погибших.

Местные СМИ пишут, что взрыв произошёл в отеле рядом с городским зоопарком.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в католическую Пасху в столице Шри-Ланки Коломбо и городе Негомбо была совершена серия терактов. Неизвестные взорвали в общей сложности три церкви и три пятизвездочных отеля. Полиция заявила, что во всех шести случаях действовали смертники.

По последним данным, погибли не менее 160 человек. Только взрыв в церкви в Негомбо унес жизни 93 прихожан. В церкви в Баттикалоа погибли 27 человек, еще 73 получили ранения.

Взрывы в отелях в Коломбо стали причиной гибели не менее 40 человек, в том числе иностранных граждан. Около 300 постояльцев госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Общее число раненых превышает уже 500 человек.

Devastating to see images from @stjohnambulance friends in Sri Lanka who are providing response to the devastating attacks this Easter Sunday pic.twitter.com/Oy8tewX5K6