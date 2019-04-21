Кровавое воскресенье: на Шри-Ланке прогремел еще один взрыв [ Редактировать ]
В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел еще один - седьмой взрыв. Пока известно о двух погибших.
Местные СМИ пишут, что взрыв произошёл в отеле рядом с городским зоопарком.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в католическую Пасху в столице Шри-Ланки Коломбо и городе Негомбо была совершена серия терактов. Неизвестные взорвали в общей сложности три церкви и три пятизвездочных отеля. Полиция заявила, что во всех шести случаях действовали смертники.
По последним данным, погибли не менее 160 человек. Только взрыв в церкви в Негомбо унес жизни 93 прихожан. В церкви в Баттикалоа погибли 27 человек, еще 73 получили ранения.
Взрывы в отелях в Коломбо стали причиной гибели не менее 40 человек, в том числе иностранных граждан. Около 300 постояльцев госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Общее число раненых превышает уже 500 человек.
Devastating to see images from @stjohnambulance friends in Sri Lanka who are providing response to the devastating attacks this Easter Sunday pic.twitter.com/Oy8tewX5K6— Carl Makins (@makins_carl) 21 апреля 2019 г.
"По предварительной информации посольства Украины в Индии, среди погибших граждан Украины нет. Информация уточняется", - сообщил замглавы Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
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