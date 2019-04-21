Открылся последний избирательный участок [ Редактировать ]
Избирательный участок в американском городе Сан-Франциско, который формально завершит голосование во втором туре выборов президента Украины, начал работу. Об этом сообщает украинское посольство в США на странице в Facebook.
Еще до начала голосований люди сформировали очередь. Здесь смогут проголосовать украинские граждане, проживающие в двенадцати американских штатах.
Всего на участке зарегистрированы 23893 избирателя, что на 257 человек больше по сравнению с первым туром. В целом же, участок в Сан-Франциско считается одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей.
"Чтобы проголосовать, необходимо иметь действительный заграничный паспорт Украины и быть в списках избирателей", - напомнили в посольстве.
Ранее мы писали о том, как голосуют украинцы заграницей, а также сообщалось, что мужчина устроил переполох на избирательном участке.
по теме
Выборы-2019: в Австралии подсчитали голоса
В Австралии на избирательных участках уже завершилось голосование во втором туре выборов
Дебаты-2019: кого не пустят на "Олимпийский"
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоятся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Дебаты на "Олимпийском": центр Киева перекроют
В пятницу, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта вокруг НСК "Олимпийский"
Дебаты-2019: названы возможные ведущие
В пятницу, 19 апреля на НСК "Олимпийский" пройдут дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским
Юрій Бойко закликає кандидатів у президенти розглянути мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив сподівання, що майбутній президент України дослухається до мирного плану, який пропонує "Опозиційна платформа - За життя"