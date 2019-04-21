Избирательный участок в американском городе Сан-Франциско, который формально завершит голосование во втором туре выборов президента Украины, начал работу. Об этом сообщает украинское посольство в США на странице в Facebook.

Еще до начала голосований люди сформировали очередь. Здесь смогут проголосовать украинские граждане, проживающие в двенадцати американских штатах.

Всего на участке зарегистрированы 23893 избирателя, что на 257 человек больше по сравнению с первым туром. В целом же, участок в Сан-Франциско считается одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей.

"Чтобы проголосовать, необходимо иметь действительный заграничный паспорт Украины и быть в списках избирателей", - напомнили в посольстве.

Ранее мы писали о том, как голосуют украинцы заграницей, а также сообщалось, что мужчина устроил переполох на избирательном участке.