На заводе произошел масштабный пожар [ Редактировать ]
Возгорание произошло на предприятии по переработке отходов в городе Толука, штат Мехико, сообщает газета El Universal.
В тушении пожара задействованы 12 пожарных расчетов. Отмечается, что к этому моменту пожарным не удается справиться с огнем.
Sólo daños materiales se reportan tras el incendio en una fábrica de reciclaje en #SanPabloAutopan, #Toluca pic.twitter.com/5uUGPYA2lw— Bajosello comunicación (@Bajosello) 21 апреля 2019 г.
Раньше сообщалось о том, что в Днепре вспыхнула лодочная станция. А в Киеве во дворе дома дотла выгорел микроавтобус.
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