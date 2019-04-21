В воскресенье, 21 апреля, в Днепре сильный пожар на лодочной станции уничтожил практически все, что находилось на территории. Спасатели боролись с огнем больше трех часов, после чего потратили еще некоторое время, чтобы залить все вокруг водой и пресечь любую возможность возгоранию возникнуть снова, сообщает "Информатор".

Огонь вспыхнул внутри отдельно стоящего двухэтажного сооружения, в котором находились три эллинга для лодок - там строят и ремонтируют судна.

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Никакой информации о том, что спровоцировало пожар, пока нет. Тушить огонь спасатели начали около 00:40, однако взять его под контроль и окончательно ликвидировать они смогли лишь к 4:06. За это время все, что было внутри помещения и на территории, выгорело дотла.

Когда спасатели наконец смогли зайти в здание, то увидели в первом эллинге обгоревшее тело мужчины. Вероятно, он отравился угарным газом и не смог выбраться из помещения. Известно, что погибший был 1968 года рождения.

Ранее мы писали о том, что в Одессе загорелась психиатрическая больница, а также в Киеве во дворе дома дотла выгорел микроавтобус.