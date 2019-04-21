В Днепре вспыхнула лодочная станция: погиб мужчина [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 апреля, в Днепре сильный пожар на лодочной станции уничтожил практически все, что находилось на территории. Спасатели боролись с огнем больше трех часов, после чего потратили еще некоторое время, чтобы залить все вокруг водой и пресечь любую возможность возгоранию возникнуть снова, сообщает "Информатор".
Огонь вспыхнул внутри отдельно стоящего двухэтажного сооружения, в котором находились три эллинга для лодок - там строят и ремонтируют судна.
Никакой информации о том, что спровоцировало пожар, пока нет. Тушить огонь спасатели начали около 00:40, однако взять его под контроль и окончательно ликвидировать они смогли лишь к 4:06. За это время все, что было внутри помещения и на территории, выгорело дотла.
Когда спасатели наконец смогли зайти в здание, то увидели в первом эллинге обгоревшее тело мужчины. Вероятно, он отравился угарным газом и не смог выбраться из помещения. Известно, что погибший был 1968 года рождения.
Ранее мы писали о том, что в Одессе загорелась психиатрическая больница, а также в Киеве во дворе дома дотла выгорел микроавтобус.
по теме
В центре Днепра горело два здания, есть пострадавшие
14 апреля в Днепре произошел масштабный пожар в двух заброшенных зданиях, расположенных напротив ТРК "Мост-Сити"
В Днепре мужчина повесился в летней кухне
Инцидент произошел на улице Водопьянова, 52
В Днепре пенсионер покончил с собой в собственном сарае
В субботу, 20 апреля, в Днепре повесился 54-летний мужчина
В Днепре столкнулись Chevrolet и SsangYong
Инцидент произошел на пересечении Набережной Заводской и улицы Метростроевской
В Днепре произошла массовая драка, есть пострадавшие
В субботу, 20 апреля, в 7:00, в Днепре произошла массовая драка с участием 30 человек