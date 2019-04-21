Игроки футбольной команды "Пари Сен-Жермен" (чемпионы Франции) вышли на игру против "Монако" в футболках с изображением собора Парижской Богоматери и надписью "Нотр-Дам" вместо фамилий, сообщает УНН.

Эту форму клуб презентовал до игры в своем Twitter. На видеоролике игроки команды говорят, что отдают дань уважения тем, кто участвовал в тушении пожара в соборе.

Ранее сообщалось, что "Челси" повторил фантастический рекорд "Атлетико" в Лиге Европы, а также что "Шахтер" вышел в финал Кубка Украины.