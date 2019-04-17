Фото: olimpik.com.ua

Украинскую футбольную Премьер-лигу настигла эпидемия отставок. Вслед за Юрием Бакаловым, уволенным с ФК "Львов" после поражения в 1/4 финала Кубка Украины, работы лишился коуч "Олимпика" Вячеслав Шевчук.

Инициатива прекратить сотрудничество исходила от самого тренера, который не видел выхода из кризисной ситуации. Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Антонов.

Читайте также Знаменитого тренера пожизненно отстранили от футбола

"Видимо, результат давил и на нас и на него, поэтому Вячеслав Анатольевич и принял такое решение. Видя, что что-то не получается, команда уходит вниз, уже дальше некуда, он решил дать команде свободное плавание, возможно, что-то изменить до конца чемпионата.

Вячеслав Анатольевич - шикарный человек, хороший тренер, возможно, ему не хватает опыта, но я давно не видел специалистов, которые так тренируют и общаются с людьми, как он. Ничего плохого не могу о нем сказать, может быть ребята просто не слышат его. Он молодец, сам сказал, что нужно что-то делать, и не видит никакого формата, чтобы изменить процесс, поэтому президент вошел в его положение", - приводит слова Антонова XSport.

Шевчук работал во главе "Олимпика" с октября 2018 года, сменив на этом посту Романа Санжара. За этот период он провел у руля донецкого коллектива 19 поединков, всего 2 из которых завершились победой. Еще 7 "олимпийцы" свели вничью и в десяти матчах потерпели поражение, что не позволило им пробиться в верхнюю шестерку.

На данный момент "Олимпик" борется за выживание УПЛ, занимая 10 строчку в турнирной таблице.

Читайте также: "Барселона" разгромила "Манчестер Юнайтед" и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Компанию "каталонцам" на данном этапе соревнований составил "Аякс", сенсационно выбивший из розыгрыша турнира "Ювентус".