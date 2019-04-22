Полякова в откровенном мини взбудоражила сеть (фото) [ Редактировать ]
Эпатажная украинская певица Оля Полякова удивила фанатов образом. Артистка показала фигуру в эффектном наряде.
На своей страничке в Instagram Оля опубликовала фото, на котором запечатлена в коротком серебристом платье с достаточно глубоким декольте. Поклонники оценили такой стиль, по их мнению, Полякова выглядит ярко и сексуально.
Также фанатам понравились упругие формы Оли и ее длинные стройные ноги. Под публикацией пользователи соцсети пишут:
"Вот это ножки, вау!"; "Оля носите чаще платья! Вы в них супер"; "Я не могу промолчать, всегда любуюсь вашими ножками!";"Оль, Вы похудели что ли?"; "У вас такие красивые ноги!"; "Оленька, как всегда на высоте".
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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Раньше сообщалось о том, что дочь Поляковой на пилоне взбудоражила сеть. А также Оля Полякова рассказала, как удачно выйти замуж.
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