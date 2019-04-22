Президент має повноваження скасовувати рішення уряду та впливати на розмір тарифів. Так вважає лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. Нардеп переконаний, що першим кроком новообраного президента має бути перегляд угоди з МВФ.

За словами Ляшка, це дозволить знизити ціну на газ для населення. Також він додав, що жодних підстав для підвищення тарифів на блакитне паливо із першого травня до десяти тисяч гривень за тисячу кубів немає.

"Тарифи, вартість газу, вартість комуналки піднімається на підставі меморандуму з МВФ, який підписаний президентом України. Новообраний президент України зобов'язаний вимагати перегляду меморандуму зокрема в частині перегляду вартості газу і зниження тарифів. Я звертаюся до новообраного президента Зеленського одразу після інавгурації скасувати рішення уряду про підвищення вартості газу, яка сьогодні неринкова і скасувати рішення уряду про підвищення тарифів", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер Радикальної Партії.