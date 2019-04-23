Во вторник, 23 апреля в Киеве на улице Набережно-Крещатицкой, вблизи пешеходного моста, произошло ДТП. Столкнулись Geely SK и Subaru Forester. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, оба автомобиля двигались по Набережной в сторону Подола. Не доезжая до пешеходного моста, Geely сначала врезалась в бетонный отбойник, после чего ударила заднее крыло Subaru и снова улетела в отбойник.

Во время разбирательств было установлено, что водитель Geely находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест на содержание крови в алкоголе. Прибор показал 2,44 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму в 12 раз.

Водитель признался, что отмечал собственный день рождения. На место ДТП выезжали медики, но госпитализация не потребовалась. Патрульные составили соответствующие материалы по факту инцидента. На время оформления движение в сторону Подола было частично затруднено. Подробности случившегося устанавливаются.

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