В воскресенье, 21 апреля, на бульваре Перова в Киеве произошло ДТП со смертельным исходом. Внедорожник Mercedes сбил пешехода, от полученных повреждений мужчина скончался на месте. В данный момент полицейские выясняют причастность к аварии еще одной машины, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 10:00. По предварительной информации, внедорожник Mercedes GL 450 двигался на зеленый свет, когда перед машиной появился пешеход, который пытался перебежать дорогу.

Водителю не удалось избежать столкновения. На место происшествия приехали экипаж патрульной полиции и карета скорой помощи.

К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть пострадавшего. В данный момент копы также выясняют возможную причастность к ДТП автомобиля Opel на еврономерах.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе, а также под Тернополем фура переехала ребенка.