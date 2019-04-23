У Туреччині завалився багатоповерховий будинок [ Редактировать ]
Через зсув ґрунту в Стамбулі завалився чотириповерховий житловий будинок. Опорна стіна споруди просто з'їхала зі схилу.
Мешканців будинку вивели заздалегідь, тож ніхто не постраждав. А сам обвал вдалося зняти на відео. Виїхали й жителі десяти сусідніх будівель - вони теж можуть зруйнуватися.
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