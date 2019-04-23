Через зсув ґрунту в Стамбулі завалився чотириповерховий житловий будинок. Опорна стіна споруди просто з'їхала зі схилу.

Мешканців будинку вивели заздалегідь, тож ніхто не постраждав. А сам обвал вдалося зняти на відео. Виїхали й жителі десяти сусідніх будівель - вони теж можуть зруйнуватися.