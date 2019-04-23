В Германии женщина пришла в полное сознание после 27 лет комы. Жительница ОАЭ Мунира Абдулла получила черепно-мозговую травму в ДТП в 1991 году, пишет Daily Mail.

Тогда 27 лет спустя в ее автомобиль въехал школьный автобус недалеко от города Аль-Айн. Кроме нее в салоне находился ее сын Омар Вебер. Мать спасла его, заслонив собой. Мальчик отделался легкими травмами.

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Муниру госпитализировали в местную больницу, затем перевели в Лондон, чтобы поставить диагноз. Врачи отмечали, что женщина находится в минимальном сознании - состоянии, похожем на кому, при котором сохраняется восприимчивость к боли. Позже ее вернули в ОАЭ, где много лет кормили через трубку и проводили физиотерапию.

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В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал о ситуации семьи Абдулла и оплатил лечение Муниры в Германии. Спустя год Мунира начала издавать некоторые звуки, а еще через несколько дней проснулась и произнесла имя своего сына. Женщина вернулась в Абу-Даби вместе с семьей и продолжает восстанавливаться. Ей необходима физиотерапия для лечения атрофии мышц.

Ранее мы писали, что студентка родила ребенка, находясь в коме. Также в Турции скончался украинец, так и не выйдя из комы, в которую он впал в результате драки.