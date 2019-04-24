В Киеве на ВДНГ повесился парень [ Редактировать ]
В среду, 24 апреля, в Киеве на территории ВДНГ нашли труп молодого парня. Тело, которое висело на одном из деревьев в зеленой зоне, обнаружили бегуны. Теперь полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства гибели парня, сообщает "Информатор".
Отмечается, что первыми около 09:00 прибыли сотрудники службы охраны, которые и вызвали полицию.
Следующими на место прибыл экипаж патрульной полиции, а также карета скорой помощи. Копы и медики обнаружили парня, который висел в петле на высоте около метра от земли. Помимо причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить также личность погибшего. К тому же рассмотрят версию, действительно ли это самоубийство.
Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина повесился в летней кухне, а также пенсионер покончил с собой в собственном сарае.
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