Во вторник, 23 апреля, в Хмельницком мужчину, который хотел спрыгнуть с восьмого этажа, спасли от самоубийства. Об этом сообщает NEWSONE.

"Буквально только что мужчину сняли с восьмого этажа. Тут врачи скорой помощи и полиция. Они пытаются его успокоить", - объяснила корреспондент.

Спасатели получили сообщение, что мужчина хочет спрыгнуть с балкона жилого дома. Он висел между окном технического этажа и балконом.

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Происшествие случилось в том доме, где он постоянно проживает. В квартире находились его близкие и родственники, но никто не смог отговорить мужчину от такого поступка.

Спасатели ГСЧС и медики приехали на место событий через пять минут после сообщения.

"Стало известно, что этому мужчине 24 года. Он участник АТО и служил в специальном подразделении ООС", - добавила Сивоконь.

На данный момент мужчину сняли с высоты. С ним работают психологи. Пока неизвестно, что стало причиной того, что он хотел совершить самоубийство.

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