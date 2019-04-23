Парня чудом спасли за "шаг" до смерти [ Редактировать ]
Во вторник, 23 апреля, в Хмельницком мужчину, который хотел спрыгнуть с восьмого этажа, спасли от самоубийства. Об этом сообщает NEWSONE.
"Буквально только что мужчину сняли с восьмого этажа. Тут врачи скорой помощи и полиция. Они пытаются его успокоить", - объяснила корреспондент.
Спасатели получили сообщение, что мужчина хочет спрыгнуть с балкона жилого дома. Он висел между окном технического этажа и балконом.
Происшествие случилось в том доме, где он постоянно проживает. В квартире находились его близкие и родственники, но никто не смог отговорить мужчину от такого поступка.
Спасатели ГСЧС и медики приехали на место событий через пять минут после сообщения.
"Стало известно, что этому мужчине 24 года. Он участник АТО и служил в специальном подразделении ООС", - добавила Сивоконь.
На данный момент мужчину сняли с высоты. С ним работают психологи. Пока неизвестно, что стало причиной того, что он хотел совершить самоубийство.
Ранее мы писали о том, что в Киеве мужчина повесился на мосту, а также студентка покончила с собой в летнем душе.
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