Перший розвідувальний корабель для ВМС України спустили на воду [ Редактировать ]
Перший середній розвідувальний корабель ВМС Збройних сил України спустили на воду. Напередодні, урочисту церемонію провели на столичному заводі "Кузня на Рибальському".
Корабель спорудили на замовлення Міністерства оборони. Це є продовженням розвитку суднобудівництва в рамках Державної цільової оборонної програми на період до 2020 року. Її розробили для укріплення морських кордонів України.
"Якщо взяти всю історію незалежної України, не так багато було прикладів, коли на воду спускалися потужні броньовані катери, десантні катери, а сьогодні середній розвідувальний корабель, аналогу якого немає в Україні по оснащенню та можливостям виконувати задачі. Це величезний прорив і це перемога. Перемога кожного, хто працює на заводі. Це перемога військово-морських сил, які отримають цей корабель до бойового складу", - говорить Степан Полторак, Міністр оборони України.
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