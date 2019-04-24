Трибунал у Гаазі призначив дату засідання щодо полонених моряків. Публічні слухання в Міжнародному трибуналі з морського права, куди Україна звернулась із запитом вжити заходів щодо Росії для звільнення бранців, відбудуться 10-11 травня.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Як відомо, напередодні в Гаазі відбулися консультації між Україною та Росією. За підсумками зустрічі Зеркаль зазначила, що Москва, цитую "кардинально змінила тон розмови - перейшла від хамства до цивілізованого діалогу, притамАнного дипломатії" - кінець цитати.