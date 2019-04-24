Поклонники Меган Маркл и принца Гарри уверены, герцог и герцогиня Сассекские уже стали родителями. И приводят целый ряд признаков, по которым судят, что это радостное событие уже свершилось - хотя, как ранее говорила сама Меган, роды должны состояться в конце апреля или в начале мая.

Так, еще 15 апреля Меган и Гарри опубликовали новый пост на своей странице в соцсети Instagram, где благодарили своих поклонников за пожертвования в благотворительные фонды, которые просили делать вместо подарков ребенку. Благодарность была высказана от имени "герцога, герцогини и малыша Сассекса". "Малыш Сассекс?! Определенно, родила", - взорвались соцсети.

Читайте также Меган Маркл стала объектом насмешек со стороны британцев

Еще одним аргументом считают отсутствие Меган на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзоре в день рождения королевы Елизаветы 21 апреля. Меган не явилась, несмотря на то, что они с Гарри теперь проживают на территории Виндзорского замка в Фрогмор-коттедже - буквально в считанных минутах езды от церкви. Полагают, что Меган не пропустила бы такое мероприятие без уважительной причины. Однако, некоторые считают, что на последних неделях беременности Маркл уже тяжело ходить на шпильках, а она не хотела бы выглядеть менее гламурно, чем Кейт Миддлтон. Поэтому предпочла не появляться вообще.

Далее - в Великобританию уже прибыла из Лос-Анджелеса мать Меган Дория Рэгленд, которая будет помогать своей 37-летней дочери с ее новорожденным первенцем. В Лондон также приехал давний друг Меган - стилист Дэниел Мартин, который создавал ее свадебный макияж. Недавно его видели в Виндзоре. Полагают, он поможет супруге принца выглядеть на все сто во время фотосессии с ребенком.

Показательным считают и то, что отец Гарри принц Чарльз и его супруга Камилла объявили о том, что 7 мая они отправляются с визитом в Германию, где пробудут четыре дня. Чарльз еще ни разу не пропускал появления на свет своих внуков. Поэтому Меган явно должна стать мамой до указанных сроков. К тому же, Уильям вылетел 24 апреля в Новую Зеландию, где он проведет два дня. Возможно, что принц решил пропустить появление на свет племянника. Однако, несмотря на слухи о вражде между братьями, предполагают, что Уильям все же вряд ли решился бы на столь демонстративно пренебрежительный шаг. Не исключено, однако, что роды Меган как раз и состоятся в период между 27 апреля и 6 мая.

И, наконец, принц Гарри и Меган Маркл запретили персоналу Виндзорского замка оставлять машины на парковке, расположенной рядом с Фрогмор-коттеджем, которая использовалась сотрудниками замка на протяжении многих лет. Теперь дворцовый персонал должен оставлять машины на общественной стоянке, которая находится в километре от здания. Фанаты решили, что принцу и его жене явно есть что скрывать. Хотя, возможно, беременная Меган просто хочет тишины и покоя.

Читайте также Меган Маркл и принц Гарри оказались в центре внимания

Домыслы о родах Меган начали набирать силу после того, как она и ее супруг официально заявили, что, в отличие от Кейт и Уильяма, они не собираются показывать своего ребенка сразу после родов. Сначала они желают отпраздновать рождение наследника в узком семейном кругу. А потом уже объявят о его появлении на свет широкой публике. К тому же, Меган хотела рожать на дому. Если эти ее планы осуществятся, ей будет легче утаить от публики роды - поскольку приезд в больницу сохранить в тайне от вездесущих папарацци не получится.

Британской публики остается только гадать - произошло ли пополнение королевского семейства или оно еще только грядет.

Раньше сообщалось о том, что Кейт Миддлтон жестко оскорбила Меган Маркл. А также лучшая подруга Маркл проболталась о поле будущего ребенка.