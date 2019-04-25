В четверг, 25 апреля, Верховная Рада приняла "языковой закон". Во время заседания 278 голосами Рада приняла законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

На утреннем заседании народные депутаты рассмотрели оставшиеся 17 из 2085 поправок.

"Этот момент настал - мы завершили рассмотрение всех поправок в закон об украинском языке как государственном. Каждая правка была названа - права оппозиции были полностью защищены. И я прошу председателя комитета предоставить заключительный текст поправок, к которым необходимо вернуться", - цитирует "Корреспондент" спикера Андрея Парубия.

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После этого выступили представители фракций и Парубий. Парламент рассматривал поправки к языковому закону четыре пленарные недели. К рассмотрению законопроекта во втором чтении парламентарии приступили 28 февраля. В документе предлагается создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и ввести должность уполномоченного по защите государственного языка.

По документу, знание государственного языка - обязательное условие для получения иностранцами паспорта гражданина Украины. Также государство обязано обеспечить гражданам возможности для овладения украинским языком.

Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Также предлагается предусмотреть применение государственного языка в именах и именах, определение стандартов государственного языка и порядок защиты государственного языка.

Ранее стало известно, какие штрафы грозят нарушителям "языкового закона". Также в штабе Зеленского рассказали о перспективах языковой политики в Украине.