Языковой вопрос в Украине: в штабе Зеленского рассказали о ключевой прерогативе [ Редактировать ]
В избирательном штабе Владимира Зеленского рассказали о перспективах языковой политики в Украине. Единственным государственным языком в стране является украинский, заявил руководитель штаба Дмитрий Разумков.
"Развитие и поддержка государственного языка - это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе", - цитирует "Украинская правда" слова руководителя штаба.
На вопрос, готова ли команда Зеленского политически поддержать закон о языке, Разумков ответил, что для начала Верховная Рада должна согласовать все правки и принять документ.
Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
по теме
Выборы в Украине: как проголосовать после 20:00
Избиратели, которые на 20 часов пришли к участку для голосования, смогут проголосовать
Дебаты Порошенко и Зеленского: названы имена ведущих
Стало известно, кто будет модерировать дебаты на "Олимпийском"
Елена Зеленская: что известно о будущей первой леди
Через месяц Владимир Зеленский официально станет президентом Украины, а вместе с тем украинцы познакомятся и с первой леди страны - Еленой Зеленской
Выборы-2019: что известно о новом президенте
21 апреля 2019 года по итогам экзит-полов президентом Украины стал Владимир Зеленский
У Зеленского назвали возможную дату инаугурации
Названа возможная дата инаугурации Владимира Зеленского