В избирательном штабе Владимира Зеленского рассказали о перспективах языковой политики в Украине. Единственным государственным языком в стране является украинский, заявил руководитель штаба Дмитрий Разумков.

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"Развитие и поддержка государственного языка - это одна из ключевых прерогатив президента. Но методы должны быть стимулирующими, а не идти по методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе", - цитирует "Украинская правда" слова руководителя штаба.

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На вопрос, готова ли команда Зеленского политически поддержать закон о языке, Разумков ответил, что для начала Верховная Рада должна согласовать все правки и принять документ.

Смотрите, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.

Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.

Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.

Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.

Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.