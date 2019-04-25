На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив два гектари.

До гасіння залучили лісників, допомагали й місцеві жителі. Цей природний заповідник розташований на півночі області. Саме тут найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. У лісгоспі кажуть: ймовірна причина займання спалювання сухої трави.

Ще одне лісництво горіло напередодні на Житомирщині. Вогонь охопив 5 гектарів. Полум'я рятувальники загасили за допомогою пожежного літака та гелікоптера.