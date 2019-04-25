Пожежа на Рівненщині: вогонь охопив природний заповідник [ Редактировать ]
На Рівненщині горів один із найбільших природних заповідників України. Вогонь охопив два гектари.
До гасіння залучили лісників, допомагали й місцеві жителі. Цей природний заповідник розташований на півночі області. Саме тут найактивніше видобували бурштин нелегальні копачі. У лісгоспі кажуть: ймовірна причина займання спалювання сухої трави.
Ще одне лісництво горіло напередодні на Житомирщині. Вогонь охопив 5 гектарів. Полум'я рятувальники загасили за допомогою пожежного літака та гелікоптера.
по теме
Пожежа під Черніговом: полум'я гасили 40 рятувальників
Під Черніговом горів ліс. Вогонь охопив 15 гектарів території. За інформацією ДСНС, зайнялися хвойні насадження неподалік села Андріївка
У Запоріжжі через пожежу в будівельному вагончику загинули люди
Зайнялося о четвертій ранку на вулиці Шкільній. Вогнеборці понад годину долали полум'я. Причини загоряння з'ясовують фахівці, поліція встановлює особи загиблих та постраждалого
Пожежі в Україні: у полум'ї гинуть люди
Рятувальники продовжують фіксувати займання сухостою і не втомлюються закликати українців припинити палити траву
Пожежі в Україні: у полум'ї гине все живе
У полум'ї гинуть не лише рослини, тварини, а навіть люди. Тільки за минулу добу на Харківщині вогонь знищив два приватні будинки, гараж, надвірні споруди та забрав життя чоловіка
Пожар в Нотр-Дам де Пари: установлено место возгорания
Проанализировав видео любительской съемки и опросив свидетелей, французским следователям удалось определить, где начался пожар