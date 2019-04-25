Шотландія планує провести новий референдум про незалежність до 2021 року. До такого рішення призвели дії офіційного Лондона, який досі не зміг узгодити вихід Британії з ЄС, - пояснили в уряді країни. Щоправда, для проведення референдуму потрібна ще згода британської влади. Шотландці вже голосували щодо питання незалежності. У 2014 більшість - це 55 відсотків, висловилися проти.

"Якщо ми хочемо забезпечити інтереси Шотландії, то не можемо чекати вічно. Тому ми запропонуємо народу вибір між "Брекзитом" і майбутнім незалежної європейської Шотландії до закінчення повноважень цього парламенту. Це дозволить уникнути найгірших втрат від "Брекзиту". Британський уряд зазнав невдачі. Він не зміг захистити інтереси Шотландії, досягти угоди і зараз котиться в прірву", - говорить Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії.