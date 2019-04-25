Лекарство от рака: создан первый антибиотик [ Редактировать ]
Международная группа ученых впервые синтезировала противоопухолевое вещество, называемое кедарцидином. Это соединение эффективно в борьбе против опухолевых клеток, а также устойчивых к антибиотикам бактерий, передает glavnoe.ua.
Исследователи определили молекулярную структуру кедарцидина лишь через 10 лет после его нахождения в природе. Соединение было извлечено из образцов почвы в Индии около 30 лет назад.
Выяснилось, что оно обладает высокой биологической активностью и вызывает повреждение ДНК в клетках микроорганизмов и раковых клетках, предотвращая их дальнейший рост. Однако из-за его сложной структуры ученые долго не могли получить вещество в лаборатории.
По мнению специалистов, полученные результаты помогут разработать новое поколение антибиотиков и противоопухолевых агентов. В будущих исследованиях ученые планируют раскрыть механизмы работы кедарцидина, которые делают его эффективным против раковых клеток.
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