Шотландія знову погрожує відокремленням від Великої Британії. Там збираються провести референдум з незалежності - вже протягом наступних двох років. І причиною називають "Брекзит". Чи справді країна може втратити цей регіон - розповість Світлана Чернецька

Шотландія вже готується до другого в історії референдуму щодо незалежності. Жителів знову запитають, чи хочуть вони залишатися в складі Великої Британії. П'ять років тому шотландці вже дали відповідь. На першому референдумі з незалежності 55 відсотків проголосували за те, щоб Не відокремлюватися. Але тепер ситуація змінилася, запевняє голова шотландського уряду. Нікола Стерджен каже - "Брекзит" стане новим аргументом за відокремлення. Адже Единбург хоче залишитися в європейській сім'ї.

"Референдум з незалежності - це шлях уникнути найгіршої шкоди, якщо Шотландію примусово заберуть з ЄС із рештою країни. Лондон не зміг захистити інтереси цього регіону. Йому не вдалося досягти консенсусу щодо Брекзиту і це призвело до суцільного безладу. Тепер час шотландському парламенту взяти відповідальність на себе", - говорить Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії.

Необхідне законодавство для проведення референдуму розроблять до кінця року. І на цьому все може закінчитися. Адже щоб здійснити плебісцит, необхідний дозвіл Лондона. А в столиці вкотре повторюють - це питання закрите. Шотландія мала шанс висловитися.

"Ми вже не раз говорили, Шотландія мала референдум 2014, і рішуче проголосувала за те, щоб залишитися в складі Великої Британії. Ми маємо поважати цей результат. Наша позиція не змінилася", - говорить Джеймс Слек, офіційний спікер прем'єр-міністра Великої Британії.

Втім, шотландські націоналісти так просто не здадуться. Зараз вони становлять більшість у місцевому парламенті та керують урядом. Тож хочуть максимально використати час, який залишився. Щоправда, насамперед їм слід переконувати не Лондон, а земляків. Адже, за даними останніх опитувань, якби референдум відбувся зараз, більшість знову би проголосувала проти відокремлення.