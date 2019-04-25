Українцям масово затримують декретні та лікарняні виплати. Фонд соцстрахування накопичив борги, тож вчасно розраховуватися не в змозі. Вже зараз держава завинила людям два млрд грн - повідомив нардеп Сергій Каплін. А до осені сума може подвоїтися. Це означає, що країні загрожує соціальна криза.

Питання із затримкою виплат розглядають у профільному парламентському комітеті з питань соцполітики. Депутати напрацювали низку екстрених рішень, які має негайно виконати Уряд.

"Держава винна - 2 млрд гривень - мамочкам, які народили дітей. Держава винна 2 млрд гривень тим, хто втратив своїх рідних і не може їх поховати. І ніхто - ні уряд ні прем'єр ні профільні міністри, ні коаліція ні, в цілому, парламент - не береться вирішувати цю проблему. За це взявся Комітет з питань соціальної політики. Напрацював відповідні пропозиції, передав їх президенту, прем'єру, керівництву ВРУ", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, занятості та пенсійного забезпечення.