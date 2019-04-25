Як продовжувати реформи у сфері безпеки, децентралізації, економіки та розвитку громад у Харкові ділилися досвідом представники міжнародних організацій та посли зарубіжних країн. Сьогодні там одразу три таких зустрічі. Про що говорили і які результати, - далі у сюжеті.

Зранку в Харківській обладміністрації - спецпосланець Уряду Німеччини з питань децентралізації в Україні - Георг Мільбрадт. Він опікується питаннями створення об'єднаних територіальних громад. На Харківщині їх вже 18, і вони вчаться розпоряджатися своїми коштами, залучати допомогу від держави та міжнародних програм. А от посол Кореї пропонує спільний проект в аграрній сфері. За допомогою новітніх технологій корейці вирощують полуницю у Сахарі, а в Україні в так званих "розумних комплексах" зможуть виростити цінні лікарські трави, органічні продукти та сировину для косметики.

"ІТ - это основа, потом раш, поливать, и потом органическое фермерство, потом как тепличные технологии, потом это как професиональ. Этот смарт-фарминг преодолевает климатические барьеры. На севере, на пустыне", - говорить Лі Янг-гу, посол Республіки Корея.

Своєю чергою, голова Харківської облдержадміністрації запропонувала корейцям разом будувати літаки.

"Южная Корея - это высокотехнологическое государство, и все проекты, которые внедряются, имеют достаточно хороший уровень и качество. Вся база необходимая в Харькове есть. Есть те люди, которые обладают очень большими знаниями, есть и площадки производственные, на которых можно производить продукт, есть и научные идеи, которые генерируются в Харьковской области и которые нуждаются в инвестициях", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Ще одна делегація - Консультативної місії Європейського Союзу. Три роки тому Харківську область обрали у якості пілотної, відкрили там офіс і почали запроваджувати проекти в безпековій сфері. Зокрема, навчали поліцейських, допомагали боротися з корупцією та реформувати прокуратуру. Наступне завдання від європейських консультантів - зробити поліцейських ще ближчими до людей.

"Це стосується місцевих органів поліції. І, звичайно, треба, щоб поліцейські виходили на вулиці. Не сиділи в офісах та відділках, а партрулювали вулиці, і котролювали що відбувається, були активними", - говорить Кястутіс Ланчінскас, голова Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Саме консультації міжнародних організацій - допомагають розвивати регіон, вважає голова обладміністрації.

"Харьков является центром международного сотрудничества, и мы над этим очень сильно работаем. Имеем полное доверие наших действий, и продуктивные результаты. Поэтому будем работать и дальше, чтобы внедрять новые проекты на территории Харьковской области, и тем самым, укреплять страну", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Успішно реалізовані на Харківщині програми - тепер запроваджують і в інших регіонах.