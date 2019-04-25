Голова НСЖУ Сергій Томіленко закликав правоохоронців і політиків змінити ставлення до журналістів [ Редактировать ]
Тиск на представників медіа дедалі посилюється. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на форумі з нагоди шістдесятиріччя української журналістики. Він закликав правоохорнців і політиків змінити ставлення до журналістів.
"Перша проблема - це неприпустимо високий рівень фізичної агресії до журналістів України. Відповідно до індексу фізичної безпеки, який вкладає НСЖУ спільно з партнерськими організаціями, у нас уже два роки поспіль нижче 80 інцедентів не опускається цей індекс. 80 випадків, коли б'ють журналістів, розпускають руки, вибивають камери, цькують. І відповідно це негативний інцидент, який не стосується лише столиці, діє по всій Україні. Іде в регіони, як модель поведінки. І це все на фоні системної безкарності", - говорить Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України.
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