26 апреля Одесский порт посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине г-н Эрнст Райхель. Высокий гость посетил контейнерный терминал на Карантинном молу, которым оперирует дочернее предприятие немецкого концерна HHLA –ДП "Контейнерный терминал Одесса" (ДП "КТО")

Являясь бесспорным лидером контейнерного рынка Украины, компания обслуживает суда таких известных контейнерных линий, как МSC, ZIM, HAPAG LLOYD, YANG MING, ARKAS LINE, THE ONE и др. Компания предоставляет высококачественный сервис, оперируя 3 причалами, два из которых – 1-к, 2-к длиной 650 м и глубиной у кордона 14,5 м созданы на отвоеванной у моря территории. Эти причалы, как и складские площади (19 га) сегодня широко известны как проект "Карантинный мол", который реализуется совместно с АМПУ в лице администрации Одесского порта и немецкой стороной. При этом иностранные инвестиции составили уже более 100 млн евро.

- Контейнерный терминал в Одессе – это наглядный пример того, как Германия инвестирует в экономику Украины. Федеральное правительство поддерживает эти инвестиции. Для нас очень важно, что такой масштабный инфраструктурный проект реализован с участием немецких инвестиций. Мы верим в то, что этот проект оказывает существенное влияние на развитие украинского контейнерного рынка, и, в конечном итоге, положительно скажется на экономике страны. Германия всегда поддерживала и будет поддерживать Украину в ее движении в Европу, -сказал Э.Райхель.

Как сообщил президент ДП "КТО" Филипп Свенс, 6 мая ожидается заход в Одесский порт нового фидерного сервиса компании MSC.

- Одна из самых крупных игроков мирового контейнерного рынка - контейнерная линия MSC открывает дополнительный фидерный сервис, который будет обслуживать коллектив ДП "КТО". Это очень важное событие для нас. Руководство линии привлекает для этого дополнительный флот вместимостью каждого судна до 1700 TEU. Для контейнерного терминала, которым оперирует наша компания, это возможность увеличить объем перевалки контейнеров, закрепить свое лидерство на украинском контейнерном рынке. Уверен, что весь коллектив нашей компании оправдает кредит доверия такого солидного и стабильного партнера, - подчеркнул Ф. Свенс.

Наряду с предоставлением сервиса европейского уровня компания постоянно развивается и продолжает инвестирование в реализацию проекта "Карантинный мол".

-В 2018 году мы освоили новый вид услуг - совместно со стивидорными компаниями Одесского порта переваливаем зерно в специализированных контейнерах с применением инновационных технологий. Кроме того, наш терминал на протяжении полутора лет наращивает перевалку негабаритных грузов. Одним словом, мы диверсифицируем свой бизнес. Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, нужно постоянно совершенствовать процесс обработки контейнерных грузов. Так, 7 апреля при обработке контейнеровоза MSC "SOLSTICE N" интенсивность достигла 127 контейнеров в час. Это не единственное наше достижение: в апреле ожидается рекордный объем грузоперевалки за последние 10 лет- свыше 35 тыс. TEU - рассказал генеральный директор Анастас Коккин.

Справка. "Контейнерный терминал Одесса" - дочернее предприятие немецкого концерна HHLA , оперирует контейнерным терминалом в Одесском порту с 2001 г. Рекордный объем перевалки контейнеров достигнут в 2008 г- 536,9 тыс TEU. В реализацию проекта "Карантинный мол" вложено более 100 млн евро инвестиций. Терминал является самым крупным налогоплательщиком Одесского порта: в 2018 г. в бюджеты всех уровней было перечислено 389,6 млн. грн.