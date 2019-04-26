Війна на Донбасі: ЗСУ приведені у повну бойову готовність [ Редактировать ]
Збройні Сили України на Донбасі приведені у повну бойову готовність. Як зазначили у штабі проведення ООС, усі підрозділи готові до запобігання спроб дестабілізації ситуації з боку окупантів, під час святкування Великодня.
Минулої доби російські найманці 9 разів обстріляли позиції Збройних сил, двічі із заборонених Мінськими угодами мінометів. Також накривали вогнем із бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Під атаки ворога потрапили позиції ЗСУ поблизу Павлополя, Гнутового, Лебединського і Кримського. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. За даними розвідки, двох окупантів поранено.
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